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“Yeni saldırı ’a pahalıya patlar”

“Yeni saldırı Esad’a pahalıya patlar”
Giriş Tarihi: 19.2.2020

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında rejimin İdlib'de artan saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Rejim unsurlarının gözlem noktalarının gerisine bu ay sonuna kadar çekilmesinin hem kendi hayırları hem de bölgesel sükunet ve çatışmasızlık ortamının olgunlaşması bakımından mecburiyet olduğuna vurgu yapan Bahçeli, "Yeni bir saldırı, yeni şehit haberleri Esad'a pahalıya mal olacak, bedelini Suriye'nin her zemininde misliyle ödeyecektir. Azdan az, çoktan da çok gider gitmesine, ama gidenlerin alayı Esad rejiminden olacaktır" diye konuştu.

UTANÇ VESİKASI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağı ile ilgili tartışma yaratan sözlerini eleştiren Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun açıklama yaparken dikiş ve fren tutmadığını belirterek, "CHP'nin başındaki bu utanç vesikası ülkesi ve milletiyle köprüleri atmış, bağını tamamıyla koparmış, Türk ve Türkiye düşmanlarının kadrosuna iltica etmiştir" dedi.

BURAK ERDEM ÇELİK

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