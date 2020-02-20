Ayak öptüren vali 18 yılla yargılanacak

Eski Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi hakkında, bir dönem birlikte olduğu sevgilisi Meltem Özkalfa'yı, 4 adamıyla birlikte ormanlık alana götürerek darp ettirdiği gerekçesi ile yürütülen soruşturma tamamlandı.

Çiftçi hakkında 18 yıl kadar sürede hapis istemi ile dava açıldı. Çiftçi, skandalın ortaya çıkmasından sonra merkeze alınmıştı. Üç yıl önce Bursa'da yaşanan olay ile ilgili açılan iki ayrı dava dosyasında yer alan belgelere göre olay şöyle gelişti: 2011-2017 arası Mudanya Kaymakamı olarak görev yapan Çiftçi (54), ilçe belediyesinde görevli Meltem Özkalfa (50) ile ilişki yaşamaya başladı.

ORMANA GÖTÜRDÜLER

İkilinin ilişkisi 2016 sonuna dek sürdü. Bu tarihlerde İstanbul Bağcılar'a kaymakam olarak atanan Çiftçi, Özkalfa ile görüşmek istemedi. İkili arasında küfürleşmeye varan kavgalar yaşandı. ÇİFTÇİ ve beraberindeki biri kadın 4 kişi, 8 Mayıs 2017 günü Özkalfa'yı Bursa'da ormanlık alana götürdü. Burada darp edi-len Özkalfa, bir daha Çiftçi'yi aramayacağını belirterek "Telefonumu verin gideyim" dedi. İddianameye göre Çiftçi, Özkalfa'nın serbest bırakılması için ayağının altını öpmesi şartını ileri sürdü. Talihsiz kadın daha sonra serbest bırakıldı. Suçlamaları reddeden Çiftçi, hakkında 18 yıla varan hapis istemi ile dava açıldı. İlk duruşma Nisan ayında görülecek.