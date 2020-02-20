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Ek atama ile 20 bin öğretmen alınacak

Ek atama ile 20 bin öğretmen alınacak
Giriş Tarihi: 20.2.2020

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör masasında katıldığı programda, ek atama ile 20 bin öğretmenin göreve başlayacağı müjdesini verdi. Bakan Selçuk, "Aslında 2020 yılı 20 binle sınırlıydı, ekonomideki iyileşme neticesinde bir 20 bin daha geldi. Bu bizi çok mutlu etti" açıklamasını yaptı.

PAZARTESİ AÇILIYOR
Deprem bölgesindeki okulların pazartesi açılacağını söyleyen Bakan Selçuk, "Toplam 11 bin öğrencimiz bazı okullarla da ilişkilendirildi. Hiçbir sıkıntı yok demek doğru değil. 500 gönüllü öğretmenimiz çalışmalarına devam ediyor psiko destek anlamda 20 bin öğretmen ve vatandaşımıza psikososyal desek sağladık" dedi.

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