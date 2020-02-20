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, 'te ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu

20.02.2020, 16:17

, 'te temaslarda bulundu. Belediye Başkanı 'i makamında ziyaret eden Albayrak, şeref defterini imzaladı.

"Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma" programına katılan Albayrak, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret etti.



Burada şeref defterini imzalayan Albayrak'ın ziyareti daha sonra basına kapalı gerçekleşti.

Bakan Albayrak'a Vali Davut Gül, AK Parti ve MHP'li bazı milletvekilleriyle iş dünyası temsilcileri eşlik etti.

Albayrak, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına da ziyarette bulundu.

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