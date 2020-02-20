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'de hızlı ilerleyiş sürüyor! 'nun hareket alanı genişliyor

İdlib'de hızlı ilerleyiş sürüyor! SMO'nun hareket alanı genişliyor

20.02.2020, 22:30

ile müşterek hareket eden ’in doğusundaki Nayrab köyüne girmesinin ardından ilerleyiş hızlı bir şekilde devam ediyor. Bölgeden yeni gelen görüntülerde 'nun zırhlı araçlarla intikal ettiği görülüyor.

İdlib'de rejim güçlerinin bulunduğu bölgeler Çok Namlulu Roket (ÇNR) ve fırtına obüsleriyle peş peşe vurulurken, ılımlı askeri muhalifler de Neyrab kasabasını ele geçirdi..

PEŞ PEŞE ATIŞLAR YAPILIYOR
Suriye'de rejim askerlerinin ilerleyişini engellemek için sabah saatlerinde TSK cephelere tanklarla intikale başladı. TSK, İdlib'de rejimin sivillere yönelik saldırıları ve ilerleyişini engellemek için ÇNR ve fırtına obüsleriyle peş peşe atışlar yapıyor. Rejim uçakları ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ise bölgede uçuş yapıyor.

REJİME AİT 5 ADET TOP İMHA EDİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'in doğusundaki Serakib hattında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu. Yerel kaynaklar, TSK'nın Serakib'de rejim hedeflerine düzenlediği topçu atışlarında rejime ait 5 adet topun imha edildiğini açıkladı.

HIZLI İLERLEYİŞ

Suriye Milli Ordusu İdlib'in doğusundaki Neyrab köyüne girmesinin ardından ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusu'nun sabah saatlerinde İdlib'in doğusundaki Neyrab köyünde başlattığı harekat sonrası SMO ile rejim güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmaların ardından, SMO'nun Neyrab köyündeki ilerleyişi sürüyor.

İdlib'de hızlı ilerleyiş sürüyor! SMO'nun hareket alanı genişliyor

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