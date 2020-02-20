Kavala’nın ardından Barkey bağlantısı çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Osman Kavala'nın yeniden gözaltına alınması ile ilgili kararına, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı olan eski CIA danışmanı Henri Jack Barkey ile bağlantısı gerekçe gösterildi. Darbe girişiminin organizatörü olmakla suçlanan Barkey, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye'de olmasıyla gündeme gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın incelettiği telefon dökümlerinde Barkey'in Osman Kavala ile 93 saat 34 dakika 1 saniye görüşmesi tespit edildi.

Kavala'nın, darbe girişimiyle ilgili 15-16 Temmuz'da Büyükada Splendid Otel'deki toplantıya katıldığı ileri sürülen Wilson Center Ortadoğu Programı Direktörü Henri Jak Barkey ile irtibat kurarak darbe teşebbüsüne katılmak suretiyle anayasal düzeni cebir, şiddet yöntemleriyle değiştirmek suçunu işlediğine dair bulgu ve delillere ulaşıldığı ifade ediliyor.

Gezi olaylarının organizatörleri olduğu iddia edilen sanıklar hakkında şaşırtıcı bir şekilde beraat kararı verilmesinin ardından yeniden gözaltına alınan Kavala'nın ise bu iddiayı reddederek, "Barkey ile 18 Temmuz'da Karaköy Lokantası'nda karşılaştım. Selamlaştık ancak kendisi bizimle birlikte oturmadı" iddiasında bulunduğu öğrenildi.



BERAAT KARARI VEREN HAKİMLERE İNCELEME

Gezi olaylarının organizatörleri olduğu iddia edilen sanıklar hakkında şaşırtıcı bir şekilde beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti. HSK 1. Dairesi, heyette görevli Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk, üye Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi. Kurul heyet ile ilgili müfettiş görevlendirecek.