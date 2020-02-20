Kılıçdaroğlu’na İzmir daveti

Son dönemde ekonomi verilerindeki olumlu gidişata da vurgu yapan Erdoğan, "Türkiye'de bunca güzel iş olurken, birileri sırf milletin moralini bozmak için ülkemizin saman ithal ettiği gibi bir yalanı söyleyebiliyor. Açıkçası bu çapsızlıkları gördükçe, SSK'nın nasıl batırıldığını daha iyi anlıyoruz. AK Parti kurulduğu günden beri biz milletin karşısına sadece eserlerimizle, hizmetlerimizle, icraatlarımızla, başarılarımızla çıktık. Şimdi de aynısını yapıyoruz. İstersen, hafta sonu İzmir'deyiz, orada bir açılış yapacağız, sende İzmir milletvekilisin galiba, gelebilirsin, isabetli olur, bu heyecanı sen de tat" dedi.



KUZEY EGE OTOYOLU CUMARTESİ AÇILIYOR

Başkan Erdoğan, 22 Şubat'ta İzmir'e gelerek Kuzey Ege Otoyolu olarak bilinen Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun açılışını gerçekleştirecek. Saat 13.00'te gerçekleşecek açılışın ardından Erdoğan'ın, Kınık ve Bergama Belediyeleri'ni de ziyaret etmesi bekleniyor. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Sayın Cumhurbaşkanımız İzmir için önemli ulaştırma yatırımlarından olan Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun açılışını gerçekleştirmek üzere ilimize teşrif edecekler.İzmirlileri Cumartesi günü bu açılışa davet ediyoruz" dedi.



İDLİB'E HAREKAT AN MESELESİ

Konuşmasında İdlib'de TSK noktalarına yönelik taciz ve saldırılara da değinen Erdoğan, "Suriye'de destansı bir mücadele yürütüyoruz. İdlib'de, rejimin saldırganlığını sona erdirip Soçi Muhtırası sınırlarına çekilmesi için son günlere giriyoruz. Son ikazları yapıyoruz. Gerek ülkemizde, gerek Rusya'da, gerekse sahada yapılan görüşmelerde, şu ana kadar maalesef arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Türkiye, İdlib konusunda hazırlıklarını yapmıştır. "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyoruz. İdlib harekatı artık bir an meselesidir. Ülkemizin bu konudaki kararlılığını hala anlamamış olan rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib'i bırakmayacağız" diye konuştu.



MİRZİYOYEV'E RESMİ KARŞILAMA

Başkan Erdoğan, Türkiye- Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı için Türkiye'ye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Külliye'de törenle karşıladı. İki lider baş başa görüşmelerinden sonra Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısına katıldı.