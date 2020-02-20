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Reuters duyurdu! , , Tahran'da bir araya gelecek

Reuters duyurdu! Türkiye, İran, Rusya Tahran'da bir araya gelecek

20.02.2020, 11:46 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020,11:58

Reuters'ın son dakika haberine göre, 'de ve 'nın ortak devriyesi bir seçenek olabilir. Türkiye, Rusya ve gelecek ay Tahran'da bir araya gelecek. Rus heyeti öncesinde bir araya gelebilir.

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de tırmanan gerilim dünya tarafından anbean izlenirken, Reuters haber ajansı garantör ülkelerin Mart ayında yeniden bir araya geleceğini duyurdu.

Ajansa konuşan Türk yetkililer, Türkiye, Rusya ve İran'ın Tahran'daki zirvede buluşacağını, öncesinde ise Rus heyetinin Ankara'ya gelebileceğini söyledi.
Türk yetkililerin verdiği bir başka önemli bilgi ise, Türkiye ve Rusya İdlib çevresinde birlikte devriye gezmeyi görüşebilir. Söz konusu devriye, bölgedeki güvenliğin sağlanması için bir seçenek olarak görülüyor.

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