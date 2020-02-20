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Sahip değil arkadaş oldular

Sahip değil arkadaş oldular
Giriş Tarihi: 20.2.2020

Tokat'ın Turhal ilçesinde öğrenciler tarafından sahiplenilerek önlük giydirilen köpek, okulun maskotu oldu. Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu Müdürü Ahmet Aktürk ve okul öğretmenlerinden Mustafa Önlen tarafından okul bahçesine kulübe yapıldı. Çocukların yanlarından ayırmadığı köpeğe Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer tarafından forma dikildi. Forma giydirilen yavru köpek sevimliliği ile dikkatleri çekti. Sınıf öğretmeni Mustafa Önlen, "Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk'un 'Müfredatları istediğiniz kadar hayvan sevgisini işleyebilirsiniz. Ama hiçbiri bir köpeğin okul bahçesinde olması kadar önemli değildir' lafıyla hareket ettik ve etkisini yaşayarak gördük. Okula devamsızlık azaldı, öğrencilerin okula gelme isteği arttı" dedi.

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