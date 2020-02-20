Son dakika haberi... Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda görüştükleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İdlib'de çatışmaların derhal son bulması çağrısında bulundu.
Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda görüştükleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İdlib'de çatışmaların derhal son bulması çağrısında bulundu.
Merkel ve Macron, Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile (İdlib'de) siyasi çözüm bulunması için buluşmaya hazır olduklarını bildirdi.
detaylar gelecek...
Son dakika: Merkel ve Macron'dan Putin'e ateşkes çağrısı: Çatışmalar derhal son bulmalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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