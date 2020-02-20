Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ek atama müjdesi!

Atama bekleyen binlerce öğretmenin beklediği haber Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Bakan'ın yaptığı açıklamaya göre, bu dönem içerisinde 20 bin ek atama yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, atama bekleyen öğretmenlere müjde verdi. Bakan Selçuk, bu dönem içerisinde 20 bin ek atama yapılacağını söyledi.

Bakan Selçuk, yenilenen EBA sistemine ilişkin, "Çocuğa özel deneme sınavı yapılabiliyor. Her şey kişiye özel. Dünyada 2-3 ülkede varsa biri Türkiye'de" ifadelerini kullandı.. Elazığ'daki depremde 30 okul binasının hasar gördüğünü, bu binaların nasıl ve nereye yapılacağının hemen çözümlendiğini bildiren Bakan Selçuk, atama bekleyen öğretmenlere de müjdeli bir haber verdi.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada; "Bu dönem inşallah 20 bin ek atama gelecek. Bir 20 bini geçenlerde ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek. Bunların dönemleri var. Bugün ilkbahar ve cemre düştü. Biz de bir müjde vermiş olduk. Aslında 2020 yılı 20 bin ile sınırlıydı, ekonomideki iyileşme neticesinde bir 20 bin daha geldi. Bu bizi çok mutlu etti." dedi.