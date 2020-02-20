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Stüdyoda kahreden ölüm

Stüdyoda kahreden ölüm
Giriş Tarihi: 20.2.2020

Antalya'da Manavgat Namık Karamancı Fen Lisesi'nin yanı sıra özel bir okulda müzik öğretmeni olarak görev yapan İsmail Akdağ, kendisine ait müzik stüdyosunda tabancayla başından vurulmuş olarak bulundu. Müzik stüdyosuna gelen genç öğretmenin yakınları fenalık geçirdi.

OTOPSİ YAPILACAK
İntihar etmiş olabileceği değerlendirilen öğretmenin cenazesi, incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Akdağ, öğrencileriyle verdiği konserlerin yanı sıra amatör olarak tiyatro oyunlarında da yer alıyordu.

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