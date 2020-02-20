''Türkiye, Suriye'den ne zaman çıkacak?'' sorusuna Bakan Akar cevap verdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib operasyonu ve Türkiye'nin Suriye'deki geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ''Türkiye, Suriye'den ne zaman çıkacak?'' sorusunu yanıtlayan Akar, "Anayasa yapılacak, meşru bir seçim yapılacak, meşru bir yönetim olacak, demokrat bir devlet olacak, herkes yerini alacak, biz de yerimizi alacağız" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İdlib'de yaşanan gerilimle ilgili konuşan Akar, Türkiye'nin eksen kayması gibi bir durumunun olmadığını belirterek "NATO üyesiyiz ve eksenimiz kaymadı. Sorumluluklarımız var." dedi.

"TÜRKİYE, SURİYE'DEN NE ZAMAN ÇIKACAK?" SORUNA YANIT VERDİ

"Türkiye Suriye'den ne zaman çıkacak?" sorusuna yanıt veren Akar,"Anayasa yapılacak, meşru bir seçim yapılacak, meşru bir yönetim olacak, demokrat bir devlet olacak, herkes yerini alacak, biz de yerimizi alacağız" şeklinde konuştu.

"ZOR KULLANMAK SURETİYLE ATEŞKESİ SAĞLAYACAĞIZ"

CNN Türk canlı yayınına katılan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Soçi Mutabakatının arkasındayız. Taraflar Soçi Mutabakatına uysun. Rusya ile görüşmelerimiz devam edecek. Soçi'yi esas alacağız. Birliklerimizi sevk etmek, gerekirse zor kullanmak suretiyle ateşkesi sağlayacağız diyoruz, kim olursa olsun. Bu konuda kararlıyız. Rusya'nın bu konuda etkisini kullanması gerektiğini her toplantıda söyledik, söylemeye devam ediyoruz."

"CUMHURBAŞKANIMIZ TALİMATI VERDİ, PLANLARIMIZ HAZIR"

"Rejimin saldırıları bir taraftan radikalleşmeyi, bir tarafından göçü hızlandırıyor. Bu devam ederse göç artacak. Bu durumda da bizim gelen bu misafirlerimizi ağırlamamız imkansız, bu Avrupa'ya, Amerika'ya da yansıyacak. Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır. Biz diyoruz ki gerekirse zor kullanıp bu ateşkesi sağlayacağız. Bunun sonunda olacak şey şu, Anayasa süreci devam ediyor. Anayasa yapılsın, o çerçevede seçimler yapılsın, meşru bir hükümet oluşsun, Suriye'nin içindeki ve dışındakilerin katılımıyla meşru Suriye hükümeti çerçevesinde istikrara kavuşmuş bir devlet olması bizim samimi arzumuzdur."

"ATEŞKES İÇİN GAYRET GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Biz ateşkes için en büyük gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bunun için de hava sahasının tarafımız tarafından etkin şekilde kullanılması gerekiyor. Bazı faaliyetlerde gerekli adımları atıyoruz. Bu şekliyle çok daha etkin şekilde bizim oradakilerle mücadele edip ateşkesin İdlib içinde gerçekleştirmemiz mümkün olacaktır."

"RUSYA İLE KARŞI KARŞIYA GELMEK GİBİ NİYETİMİZ YOK"

"Bizim Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne bir niyetimiz var, ne de maksadımız, öyle bir şey söz konusu değil. Bizim için mesele rejimin ateşkese uyması, böylelikle radikalleşmenin ve göçün önüne geçilmesi. Mehmetçiğin can güvenliği için tüm önlemler alındı. Mehmetçiğe taciz olursa meşru müdafaa olarak misliyle karşılık verilecek. Rusya özeline girmeden önde uluslararası ilişkilerde çok aktör var, iletişim var. Değişen ve gelişen durum ve şartlar var. Karşılıklı görüşmeler yoluyla çözülmektedir, çözülemezse de çalışılmaktadır. Biz de şu anla Rusya ile her seviyede görüşmeler yapıyoruz. Biz tabii ki Rusya ile ilişkilerin ülkemizin hak ve menfaatleri esasında iki tarafa da yarar sağlaması tarafındayız."

"BİZ NATO ÜLKESİYİZ, SORUMLULUKLARIMIZ VAR"

"Biz NATO üyesi bir ülkeyiz, sorumluluklarımız var, bilincindeyiz. Burada şunu görmemiz lazım, Türkiye Cumhuriyeti devleti uluslararası ortamda bir özne oldu. Türkiye geçmiş yıllarla kıyasalanamayacak şekilde uluslararası ortamda tanımı olan, iddiası, talepleri olan konumda. Biz herkesle görüşüyoruz, çalışmalar, tartışmalar yapılıyor. Burada asil olan ülkemizin hak ve menfaatleri; karada, havada, denizde güvenliği.

İnsanlık dramına karşı, ateşkesin sağlanmasına karşı Türkiye'nin gayretlerini ABD'liler saygıdeğer buluyorlar. Biz de kendilerine sözde yeterli olmadığını, fiili olarak katkılarını sağlamaları gerektiğini söylüyoruz. Merkel, Cumhurbaşkanı'mıza "O zaman biz oraya şu kadar miktar parayı gönderelim" dedi. Ben de muhataplarımıza böyle böyle, Almanlar gönderdi, siz de gönderin dedim. Fiili bir takım tutumların da gösterilmesi lazım. Hem askeri, hem insani bakımdan tarafların kendi imkan ve kabiliyetlerinde katkıları olabilir."