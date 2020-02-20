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'den 6 ülkenin vatandaşlarına muafiyeti!

Türkiye'den 6 ülkenin vatandaşlarına vize muafiyeti!

20.02.2020, 09:00 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020,09:01

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'nin, , , , , Polonya ve 'a muafiyeti sağlamasıyla, potansiyeli, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Sözcü Aksoy, Türkiye'nin, bazı Avrupa ülkelerine vize muafiyeti sağlamasına ilişkin kabul ettiği karar hakkında bir soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "Avrupa Birliği (AB) Schengen bölgesi üyelerinden Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık vatandaşlarına, 2 Mart'tan itibaren Türkiye'ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır." ifadesini kullandı.

Bu adımla, anılan ülkelerle turizm potansiyelimizin artırılmasının hedeflendiğini belirten Aksoy, öte yandan, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

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