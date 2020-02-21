11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce bugün itibarıyla 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararının kaldırıldığı açıklandı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Pasaport Kanununda yapılan son düzenleme ile bakanlığımızın 2019/14 sayılı Genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20.12.2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 21.02.2020 tarihi itibariyle 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır" denildi.

DHA