Almanya’da ırkçı katliam

Frankfurt eyaletindeki Hanau kentinde Türklere ait nargile kafe ve bir büfeye saldırı düzenleyen Tobias Rathjen, 10 kişiyi öldürdü. Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky, "Korkunç bir akşam. Bu üzücü olay hafızalarımızda kalacak. Bu geceden daha kötü bir gece düşünemezdim" dedi.

Almanya'nın Hanau kentinde korkunç bir saldırı yaşandı. Yerel saatle 22.00 sıralarında Heumarkt ve Kesselstadt mahallelerinde bulunan ve Türklere ait olduğu ifade edilen nargile kafe ve büfeye gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği belirtilirken, ölenlerden birinin kafe sahibi Sedat Gürbüz olduğu bildirildi. Saldırıda ağır yaralanan 4 kişinin ise tedavilerine devam edildiği ifade edildi. Görgü tanıklarının yaptıkları açıklamaya göre ilk saldırı, Heumarkt Mahallesi'ndeki nargile kafeye gerçekleştirildi ve 8-9 el silah sesi duyuldu. Yine başka bir görgü tanığı, saldırganların koyu renkli bir arabadan ateş ettiklerini ve daha sonra olay yerinden uzaklaştığını belirtti. Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky, "Korkunç bir akşam. Bu üzücü olay hafızalarımızda kalacak. Bu geceden daha kötü bir gece düşünemezdim" dedi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Silahlı saldırıların faili olduğu şüphesiyle düzenlenen baskında evinde ölü bulunan saldırganın Alman vatandaşı Tobias Rathjen olduğu, av silahı ruhsatına sahip olduğu ve arabasında çok sayıda mühimmat bulunduğu ifade edildi. Polis, baskında şüphelinin annesinin de cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, terör saldırısında 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini doğruladı.



Bir bahis merkezinin büfesine düzenlenen ikinci saldırıda da 6 kişi yaşamını yitirdi.



'TERÖR' DİYEMEDİLER

Almanya Başbakanı Angela Merkel, saldırı nedeniyle programını iptal etti. Merkel ırkçı saldırı ile ilgili, "Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek. Irkçılık bir zehirdir, nefret de zehirdir. Bu zehir toplumumuzda vardır" dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, "Hanau'daki korkunç olay hepimizi acı içinde bıraktı" ifadesini kullandı. Yapılan açıklamalarda terör kelimesinin geçmemesi ise dikkat çekti.





Tobias Rathjen



VİDEODAKİ SÖZLERİ KAN DONDURDU

Saldırıyı gerçekleştiren aşırı sağcı Tobias Rathjen, arkasında itiraf mektubu ve bir video bıraktı. İngilizce konuşan saldırgan videoda, "Bu benim Amerikalılara mesajım. Ülkeniz gizli toplumların kontrolü altında. Onlar zihin kontrolü gibi bilinmeyen şeytani metotları kullanarak modern kölelik sistemini oluşturmaya çalışıyor. Uyanmalısınız, harekete geçin. Tespit edin ve kitleleri bir araya getirin, taşlayın" ifadelerine yer verdi. Irkçı saldırgan Rathjen'in mektubuna da "Bazı milletler yok edilmeli ve bunlara Alman pasaportu verilmemeli" yazdığı belirlendi.