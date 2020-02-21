Bina yüksekliğine sınırlama geldi

20 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yasalaşmış oldu.

Yeni yasayla çok sayıda düzenleme yapılırken, değerli konut vergisi ve bina yüksekliklerine sınırlama geldi. Yasaya göre imar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek. İmar Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, planlarda yer alan serbest olarak belirlenmiş yükseklikler, 1 Temmuz 2021'e kadar değiştirilecek. İlgili idaresince gerekli düzenleme yapılmadığı takdirde ise değişiklik yapılmadan yapı ruhsatı düzenlenemeyecek.

GÜÇLENDİRME YAPILACAK

Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri yapılamayacak.

Köylerde ve mezralarda yapılacak konut ve yapıların projeleri valilik tarafından onaylanacak, ardından muhtarlığa bildirilecek. Projeye aykırı yapılar, muhtarlık tarafından valiliğe iletilecek.

Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamı değer artış payı olarak alınacak.

Hasar görmüş olmakla birlikte ıslahının mümkün olduğu tespit edilen yapılarda, ilave inşaat alanı ihdas edilmemek şartıyla, Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre güçlendirme kararı alınarak güçlendirme yapılabilecek.

TEMMUZ'A KADAR SÜRE



Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, yeni düzenlemeyle imar planlarında eskiden çokça görülen 'h (yükseklik) serbest' ibaresinin artık kullanılamayacağını söyledi. Geç de olsa dikine yapılaşmanın önünde çok büyük bir engel konulduğunu ifade eden Kiraz, şunları söyledi: "Daha önceden yapılaşmış alanlarda artık emsal artışı olmadan, mevcut yapı ortalamaları dikkate alınarak, yükseklik, siluet ve çevredeki mevcut yapıların yüksekliklerine göre yeniden belirlenecek ancak tamamen yeni yapılaşan alanlarda netleşmemekle birlikte en fazla 5 katla sınırlandırma düşünülmektedir. Bu madde 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Tüm belediyeler ve idareler meclis kararı ile 1 Temmuz 2021 tarihine kadar 'h serbest' maddesini değiştirmek zorundadır. Değiştirmeyen belediyeler inşaat ruhsatı düzenleyemeyecektir."



DEĞERLİ KONUTA SINIR

Değeri 5 milyon liraya kadar olan mesken nitelikli taşınmazlar 'Değerli Konut Vergisi'ne tabi olmayacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından değer belirleme uygulamasına son verilecek, Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen bina vergi değeri esas alınacak. Değeri 5 milyon ila 7,5 milyon lira arasında olan konutlarda, 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3; değeri 7,5 milyon ila 10 milyon lira arasında olan konutlarda, 7,5 milyon lira için 7 bin 500 lira, aşan kısım için binde 6; değeri 10 milyon liradan fazla olan konutlarda 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası için ise binde 10 oranında vergilendirme yapılacak.