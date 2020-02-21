‘Herkesi buraya kitap bağışına davet ediyorum’

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesindeki Millet Kütüphanesi dün dualarla açıldı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in onur konuğu olarak katıldığı açılışta konuşan Başkan Erdoğan, “Tüm ilim, fikir ve sanat erbabımızı buraya bağışta bulunmaya davet ediyorum” dedi.

Beştepe'deki Külliye dün önemli bir açılışa ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi törenle hizmete açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki törene Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev onur konuğu olarak katıldı. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı YİK üyeleri, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, azınlık ve dini temsilciler katıldı.

DİNİMİZİN İLK EMRİ 'OKU'

Türkiye için tarihi bir ana şahitlik ettiklerini ifade eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şevket Mirziyoyev'e ve kıymetli hanımefendiye, mutluluğumuza ortak oldukları için hassaten teşekkür ediyorum. İlk emri oku olan bir dinin, bilenle bilmeyenin eşit olmadığını vazeden bir inancın müntesipleriyiz. 'Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz' buyuran ve mescide girdiğinde zikir halkası yerine ilim halkasına oturmayı tercih eden bir Peygamberin ümmetiyiz. Nerede bir soykırım, savaş, medeniyet yıkımı varsa, ilk hedef yine kütüphaneler olmuştur. Camimiz, Kültür ve Kongre Merkezimiz, Sergi Salonumuz ve Kütüphanemiz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin, medeniyetimize layık bir eser haline gelmesini sağladığımıza inanıyorum. Bugün açılışını yaptığımız Millet Kütüphanesi ile külliyemizi tamama erdirmiş oluyoruz" diye konuştu.



Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli kütüphaneyi birlikte gezerek eserleri inceledi.

KİTAP BAĞIŞI ÇAĞRISI YAPTI

Kütüphanenin 134 farklı dilde kitap akışı ile zenginleştiğini, çok farklı disiplinlerden 4 milyon adet basılı esere kavuştuğunu hatırlatan Erdoğan, "Ayrıca 120 milyon makale ve rapor yanında, 550 bin e-kitapla gerçekten önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Özellikle nadide eserlerden oluşan kütüphanesi bulunan tüm ilim, fikir ve sanat erbabımızı, eserlerini ve isimlerini yaşatmak üzere buraya bağışta bulunmaya davet ediyorum. Kitap dilencisi olarak beni kabul ediyorsanız ben bunu kabul ederim" ifadelerini kullandı.



ÇAY-SİMİT-KEK ÜCRETSİZ

Gençlerin ve araçtırmacıların milyonlarca kitabın bulunduğu rafların arasında dolaşmasını istediklerini söyleyen Erdoğan, "Burada çay, kahve, simit, kek ücretsiz para yok. Bu şekilde yapacağız. Cihannüma adını verdiğimiz kubbenin altında, ilmin denizinde yüzsün. İbn-i Sina ile insan bedenine, Farabi ile insan ruhuna insin. Aristo ile düşüncenin koridorlarında gezsin. Gazali ile hikmete kulak versin. Öyle zannediyorum ki, burası İstanbul'u kıskandıracak bir kütüphane olacak" dedi.



TAM 201 KİLOMETRELİK RAF VAR

2 milyonu kitap, 2 milyonu süreli yayın 4 milyon basılı eser yer alıyor.

125 bin metrekare alana kurulu olan kütüphanede 201 kilometre raf uzunluğu var.

"Cihannüma Salonu" 16 Türk devletini temsilen 16 sütun üzerine 32 metre yükseklikte inşa edildi.

Hatt-I Hümayun Sergisi'nde bazı orijinal belgeler ilk kez sergilendi.

Atatürk'ün 2 bin 400 kitaplık şahsi kütüphanesi de dijital olarak kullanıma açıldı.



ALMANYA'DAKİ SALDIRIYI HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ

Başkan Erdoğan, konuşmasının başında Almanya'daki terör saldırısına değindi. Menfur saldırıda hayatını kaybeden gurbetçilere Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine de sabır dileyen Erdoğan, "Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Büyükelçiliğimiz görevlileri olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor, vatandaşlarımıza gereken desteği sunuyorlar. Alman makamlarının, saldırıyı tüm boyutlarıyla aydınlatmak için gereken her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum" dedi.