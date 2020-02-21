İdlib’de çatışma başladı

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayan Esed rejimi güçlerine karşı ılımlı askeri muhalifler İdlib'de operasyon başlattı.

Muhalifler, rejim güçlerinin ele geçirdiği yerleşimleri geri almak için, Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab köyüne girdi.

REJİM UNSURLARI VURULDU

Bölgedeki son durumla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 asker şehit olmuş, 5 asker de yaralanmıştır. 50'den fazla rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap ve 1 obüs imha edildi. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.



ÜÇLÜ ZİRVE MARTTA

İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye, Rusya ve İran'ın Tahran'da İdlib konulu bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. Toplantının Mart ayında yapılacağı kaydedildi. Ajansa konuşan bir Türk yetkili ise, başkent Tahran'daki görüşme öncesi Moskova'dan bir heyetin Ankara'ya geleceğini söyledi.