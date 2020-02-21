Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulunun toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Koca, "İran Sağlık Bakanı ile telefonda görüştüm" dedi. Bakan Koca Ayrıca, "Virüsü tedbirlerle ülkemizden uzak tutmayı başardık." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Koca, "Virüsü tedbirlerle ülkemizden uzak tutmayı başardık." dedi.



Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:



İRAN'DAKİ VAKALAR

İran Sağlık Bakanı ile görüştüm ve yanınızdayız mesajı verdim. İran Sağlık Bakanı, şüpheli vakanın 750 olduğunu 18 vakada pozitif Korona virüs bulunduğunu 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.



Dün geceden itibaren İran'dan gelen tüm yolcuları sağlık personelimiz sağlık kontrolünden geçiriyor. Hastalık belirtisi olanlar alınmıyor. Hasta olan ateşi olan öksürük burun akıntısı gibi hastalık belirtisi olan yolcuları sınırdan içeri almamaya başladık Ağrı sınır kapısında benzer bir vakayı dün içeri almamış olduk.



ÇİN'E YARDIM UÇAĞI

Gelecek hafta Çin'e yine bir kargo uçağıyla daha büyük miktarda tıbbi yardım malzemesi ve ekipman göndermeyi planlıyoruz.

İRAN İLE KRİTİK GÖRÜŞME VE COVID-19 KARARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile İran'da yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, "İran Sağlık Bakanı Sayın Said Nemeki ile ülkelerinde yaşanan Kovid-19 vakasıyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İki ülke arasında alınması gereken tedbirleri acilen hayata geçireceğimizi karşılıklı olarak teyit ettik. Komşumuzun bu hadiseye karşı her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.