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Son dakika: Bakan ve komuta kademesi sınırında!

Son dakika: Bakan Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Suriye sınırında!

21.02.2020, 15:01 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020,15:12

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı , Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ile sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

Bakan Akar, Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar, Hatay'a geldi.

Hatay Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, Suriye sınır hattındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

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