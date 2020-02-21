Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin'le görüştü

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt vermişti. Erdoğan açıklamasında "Bu akşam saat 18'de Putin ile görüşeceğim." demişti.

KRİTİK GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Erdoğan, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulayarak, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti.

İki liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya'daki gelişmeler de ele alındı.

Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü