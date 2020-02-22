Suriye'nin İdlib bölgesinde askeri sevkiyat sırasında Esad rejiminin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 2 askerden biri olan Gaziantepli Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk (23) dün memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

VEDASI YÜREK YAKTI

İki yıl önce sözleşmeli olarak göreve başlayan ve bekar olan Ertürk için, Cuma namazının ardından Bahaeddin Nakiboğlu Camii'nde tören düzenlendi. Baba Osman Ertürk cenazede, "Beni bırakma oğlum" diyerek tabuta sarılırken, kardeşi Yasin Ertürk de tabuta sarılıp gözyaşları döktü. Tören boyunca metanetini korumaya çalışan anne Hatice Ertürk'ün ise oğlunun naaşı cenaze aracına konulmadan önce el sallayarak son kez vedalaşması yürek yaktı. Gaziantep Müftü Yardımcısı Ramazan Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Ertürk, Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa.

MEHMET BONCUK