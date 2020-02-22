Komutanlar sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki komutanlarla, İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'nde incelemelerde bulundu. Harekat Merkezi'ndeki harita üzerinde bölgedeki son duruma ilişkin detaylı brifing alan Akar, mutabakatlar kapsamında İdlib'de görev yapan personelle telsizle görüştü.

MEHMETÇİK'E GÜVENİYORUZ

Sahadaki son durum ile arazi ve hava şartlarına ilişkin bilgi alan Akar'ın sözlerine bölgedeki birliklerin komutanları "Her zaman hazırız" karşılığını verdi. Harekat Merkezi'ndeki personele hitap eden Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm faaliyetlerini başarıyla tamamladığını belirtti. Akar, "Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz" dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milletine karşı sorumluluklarını eksiksiz yerine getirdiğini vurgulayan Akar, "Şu anda yurt içinde ve dışında Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar mensupları vatanı, milleti için elinden gelen gayreti gösteriyor. Mehmetçik'e güveniyor, başarılı olacağına inanıyoruz. Yedi iklim, üç kıtada at koşturan atalarımız daima mazlumların, mağdurların yanında olmuştur, biz de aynı şekilde masumların, mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.