Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bergama'da önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan İzmir'de Bergama Belediyesi ziyaretinde konuştu. Başkan Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine de değinerek, "Putin ile dün konuştum. Merkel ve Macron'a da ifade ettim 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz ve bu meseleyi konuşacağız."

AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bergama Belediyesi'ni ziyareti sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;.

Bergama'nın önünde çok daha aydınlık günlerin kapıları açıldı.

Tam 40 yıldır milletimize hizmetkar olmanın şerefini yaşıyoruz. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde yılgınlığa kapılmadık. İnsanların inancına, kılık kıyafetine, mezhebine göre ayrım yapmadık. Herkesi bağrımıza bastık. Bizim dönemimizde Türkiye kardeşlikle büyüdü. Her alanda ülkemiz destan yazdı. Bizden önce 80 yılda yapılan hizmetlerin kat ve kat fazlasını 18 seneye sığdırmayı başardık.

Dış politikada ne olup bittiğini izliyorsunuz ve bazı gerçekleri görüyorsunuz. 40 yıl önce nasıl bir Türkiye vardı, şimdi nasıl bir Türkiye var görüyorsunuz.

Başkan Erdoğan'dan Bergama'da önemli açıklamalar

Her adımı dikkatle takip edilen bir ülke haline geldik. İnsansız hava aracı için ABD bize ne dedi? Kongreden geçiremedik dediler. Şimdi ne oldu? Biz İHA'mızı yapıyor muyuz? Biz artık tankımızı da zırhlı aracımızı da üretiyoruz. Bitmedi, şimdi onun bir daha üzerine gittik. Yakında, Akıncı devreye giriyor. Test edildi, yapıldı. Teröristleri inlerine tıkıyoruz.

Savunma Sanayi'nde yerlilik oranı yüzde 20'den 70' çıktı. Arifiye'deki tank fabrikasını satmadık. Ortaklaşa 50 milyon dolar yatırımla yenileniyor.

4'LÜ İDLİB ZİRVESİ 5 MART'TA

İdlib meselesi en az Afrin kadar, Barış Pınarı Harekatı kadar önemlidir. Kararlılığımızı Putin'e açıkça ifade ettim. Dün Merkel ve Macron'a da ifade ettim. 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz.

Hiçbir ilçemiz geri kalmasın, hiçbir vatandaş kendini dışlanmış hissetmesin diye gece gündüz çalışıyoruz.

Seramik fabrikasının açılışını yapacağız. Perşembe günü Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın katılımı ile ülkemizin en büyük kütüphanesini açtık.

4'LÜ İDLİB ZİRVESİ 5 MART'TA

İdlib meselesi en az Afrin kadar, Barış Pınarı Harekatı kadar önemlidir. Kararlılığımızı Putin'e açıkça ifade ettim. Dün Merkel ve Macron'a da ifade ettim. 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz. Hiçbir ilçemiz geri kalmasın, hiçbir vatandaş kendini dışlanmış hissetmesin diye gece gündüz çalışıyoruz.

Seramik fabrikasının açılışını yapacağız. Perşembe günü Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın katılımı ile ülkemizin en büyük kütüphanesini açtık. CHP'li belediyeler yasaklarla yolsuzluklarla gündeme gelirdi, yine bunlarla gündeme geliyorlar. Rüşvet ve yolsuzluk ile gündem oluyorlar.





Bizim eserlerimiz, ülkemize kazandırdıklarımız ortada. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koymanın mücadelesindeyiz.

Bir zamanlar İzmir susuz muydu? İzmir'in sıkıntısını kim giderdi? Biz giderdik. Bergama için proje olarak 7 adet sulama tesisimiz daha var. Bekir Pakdemir bunları sürat ile bitirecek.

Bergama'da bundan böyle gondollara binilecek. Bakanlıklara talimatları verdik. Arıcılığı geliştirmek için bal ormanı kurduk. 17 köyün ulaşımını sağlayan Sinder Köyü'nü açtık. 3 projeye 2 milyon liralık hibe desteği sağlayacağız.