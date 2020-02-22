Son dakika...AFAD: Konya Derebucak'ta saat 01.26'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Konya'nın Derebucak ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Derebucak ilçesinde saat 01.26'da 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, 14,76 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Son dakika: Konya'da korkutan deprem! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.