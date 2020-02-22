Zulüm durmadan çekilme yok

Başkan Erdoğan, dün cuma namazı çıkışında rejimin İdlib’de Türk askerine yönelik saldırılarını değerlendirdi. Erdoğan, “Rejim İdlib halkına bu zulmü durdurmadığı sürece bizim için oradan çekilmek söz konusu değil. Ateşkesi ancak o zaman yapabiliriz” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını dün Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt veren Erdoğan, "Rejim İdlib'de bu zulmü durdurmadığı sürece bizim için oradan çekilmek söz konusu değil" dedi.

'SAVAŞ VAR DİYEBİLİRİM'

Erdoğan, şunları söyledi: Sayın Merkel ve Macron, Sayın Putin'e yaptıkları görüşmede İdlib'de çok kararlı bir ateşkes yapılması için bir davet yaptılar. Bu davet karşısında beklenen bir cevap vardır diyemem. İstanbul'daki teklifle ilgili de Putin arzu edilen cevabı onlara vermedi. İdlib'de yoğun bir ben buna savaş diyebilirim şu anda devam ediyor. Son rakamlar, 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi. 12 tank, 3 zırhlı araç, 14 top obüsü ve 2 doçkalı pikap imha edildi. Rejim İdlib halkına zulmü durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu değil. Ateşkesi ancak bu şekilde yapabiliriz. Güvenli bölgede yeni adım attık briket barakalar yapalım 25-30 metrekare dedik. Bu çalışmalarımız devam ediyor.

HAFTER GAYRİMEŞRU

Libya'da Hafter, bizim için muhatap değil. Hafter orada maaşlı bir lejyoner. Meşru birisi değil illegal. Uluslararası camianın kabul ettiği lider Sayın Sarrac'tır. Merkel ve Macron'a da yaptığımız görüşmede bunları söyledim. Şu anda Rusların Wagner'i orada. Bunları neden konuşmuyorlar? Elimizde video tespitleriyle bunların hepsi var. Bir diğeri Sudanlılar. Çadlılar. Bunların hepsini topladığınızda 10 bine aşkın terörist var. Önce bunların çözüme kavuşturulması lazım. Biz nasıl Suriye halkının daveti üzerine oradaysak Libya'ya da Libya halkının daveti üzerine anlaşmamızı yaptık ve o şekilde gittik. Aramızdaki fark bu.



ERDOĞAN PUTİN'LE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, dün gazetecilere yaptığı açıklamada "Putin ile görüşmem olacak. Temenni ederim ki bu görüşmeyle hayırlı bir adım atmış oluruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bahsettiği görüşmenin dün akşam saatlerinde gerçekleştiği öğrenildi. Görüşmede Erdoğan, rejimin dizginlenmesi ve insani krizin durmasının şart olduğunu vurguladı. İkilinin görüşmede tüm anlaşmalara bağlı olduklarını teyit ettikleri öğrenildi.



MACRON VE MERKEL'E İDLİB TELEFONU

Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulunurken, İslam karşıtlığı saikli saldırıları lanetlediğini ifade etti. Görüşmede, Suriye rejiminin İdlib'deki saldırganlıklarının durdurulması gerektiğini belirten Erdoğan, insani krizin önlenmesi için somut eylemlerle güçlü destek sağlanması gerektiğini vurguladı.



'ABD BİZE OLUMLU CEVAP VERMEDİ'

ABD Başkanı Donald Trump'la yaptıkları görüşmeye de değinen Erdoğan, "Bizim için S-400 konusu gündemdeyken ben o zaman Sayın Trump'a Rusya'dan nasıl S-400 aldıysak sizden de Patriot alalım demiştim. Ama onlar bize olumlu cevap vermediler, veremediler" diye konuştu.