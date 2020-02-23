17 yılda İzmir’in çehresini değiştirdik

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’nu hizmete açan Başkan Erdoğan, “Türkiye’nin 80 vilayeti gibi son 17 yılda yaptığımız 17 milyar lira yatırımla İzmir’in çehresini değiştirdik” dedi. İzmir ile Çandarlı arasını 1.5 saatten 40 dakikaya düşürecek yolla zaman, nakit ve yakıt tasarrufu sağlanacağını söyleyen Erdoğan, “Varsa bizimle eser yarıştıracak buyursun çıksın karşımıza hodri meydan” diye konuştu.

Kuzey Ege Otoyolu olarak bilinen Menemen, Aliağa ve Çandarlı Otoyolu açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Otoyolun Menemen Buruncuk Gişeleri'nde düzenlenen törende İzmir'e müjdeler veren Erdoğan, onbinlerce İzmirlinin katıldığı törende, "İzmir'i PETKİM ve TÜPRAŞ başta olmak üzere büyük sanayi tesislerinin bulunduğu Aliağa ile ülkenin en önemli limanının inşa edileceği Çandarlı'ya bağladık. Bugün Koyundere, Aliağa, Çandarlı kısmını da hizmete vererek toplam yatırım maliyeti 455 milyon avro olan ve bağlantı yollarıyla birlikte 96 kilometre olan projeyi tamamlamış oluyoruz" dedi.

BU KENTE YAKIŞAN ESER

Yolda 14 köprülü kavşak, 5 hemzemin kavşağı, 1 tünel, 38 köprü ve 8 viyadüğün ve İzmir'e yakışan bir eser olduğunun altını çizen Erdoğan, "İzmir'den yola çıkan bir araç 40 dakikada Çandarlı'ya ulaşacak. Bu, İzmir-Aydın, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun devamı niteliğinde. Mesela Larissa Antik Kenti bölümü tünelle geçildi. Zamandan, nakitten ve yakıttan sağladığı tasarrufla otoyolun ülkemize çok katkısı olacak. 2020'de bu otoyolun ülkemize katkısı 255 milyon lira olacak" dedi. CHP lideri ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'na açılış için davette bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, "İzmir'e bu hizmeti kazandırdığımız günde aramızda olmasını isterdik. Sayın Kılıçdaroğlu'na çağrı yapmıştım. Aranızda mı yoksa da ben göremiyorum. Maalesef yok. Halbuki biz, İzmir'in hayrına olan her durumda yanlarında olmaya özel ehemmiyet veriyoruz. Bu ülkenin 83 milyon vatandaşının Cumhurbaşkanı olarak, İzmirlilerin de hizmetindeyiz. İzmir'i çok daha büyük projelerle donatmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

TÖRENLE HİZMETE AÇILDI

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun açılışını Başkan Erdoğan'la birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBMM eski Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti ve MHP İzmir Milletvekilleri yaptı.

17 MİLYARLIK YATIRIM

Erdoğan, "İzmir'e 17 yılda 17 milyar lira yatırım yaptık. İzmir'in çehresini değiştirdik" diyerek yeni müjdeler verdi. "3 devlet üniversitesi, 7 bin 117 kişilik yurtlar yaptık. Toplamda 14 bin 500 kişi kapasiteli 8 yüksek öğrenim yurdunu da açacağız" diyen Erdoğan, "İzmir'in dört bir yanına çeşitli branşlarda spor tesisleri yaptık. Göztepe'yi stadyuma kavuşturduk. Alsancak'ın inşaatında sona yaklaşıyoruz. Yaşanan aksaklıklara rağmen Karşıyaka'yı da stada kavuşturmak istiyoruz. İzmir'e 2 millet bahçesi kazandırıyoruz. Şehrimizde 35'i hastane olan 110 sağlık tesisini hizmete sunduk. Bayraklı şehir hastanemizle birlikte 5 hastanemizin daha yapımı devam ediyor. 19 bin 500 adet konut projesini TOKİ vasıtasıyla hayata geçirdik. Kentsel dönüşüm çalışmalarında evlerini boşaltan İzmirlilere 228 milyon TL kira yardımı yaptık. Bölünmüş yolları 926 kilometreye ulaştırdık" dedi.



Başkan Erdoğan, açılışın ardından makam aracıyla otoyolu kullandı. Erdoğan'a, TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım da eşlik etti.

İZMİR'E SUYU BİZ GETİRDİK

"Gördes Barajı'nı açtık İzmir suya kavuştu" diyen Erdoğan, "Bu görev İzmir Büyükşehir'indi ama yapmadılar. Onu da biz gerçekleştirdik. Sanayi bölgeleri, teknoparklar, araştırma merkezleriyle şehri cazibe merkezine dönüştürdük. 17 yılda İzmir'de 174 bin 400 istihdam sağladık. Endüstri bölgeleri tam kapasite faaliyete geçtiğinde cari açığımız 2 milyar dolar azalacak. İzmir ve ilçelerine doğalgazı getirdik. Önümüzdeki dönemde bu yatırımların daha fazlasını İzmir'in hizmetine sunmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.



ESERLE YARIŞACAK VARSA ÇIKSIN

"İzmir'deki şu güzel manzaranın bize verdiği mutluluğu hiçbir polemiğe hiçbir art niyetli tartışmaya değişmeyiz. Biz bugüne kadar hep eserle konuştuk" diyen Erdoğan, "Bundan sonra da eserlerle konuşmaya devam edeceğiz. Varsa bizimle eser yarıştıracak buyursun çıksın karşımıza hodri meydan. Ama ömrü boyunca ortaya tek bir eser koyamadıkları halde sadece dedikodu, iftira, yalan ile varlık gösterenlere meydanı boş bırakmayacağız. Hem onların ağızlarının payını vereceğiz hem de yatırımlara devam edeceğiz" dedi.



TARIM İHTİSAS OSB İLE 3 BİN İSTİHDAM

Başkan Erdoğan, otoyol açılışının ardından Kınık ve Bergama'yı da ziyaret etti. 31 Mart seçimlerinde yüzde 53,2 ile AK Parti'ye destek veren Kınıklılara teşekkür eden Erdoğan, "Dünyanın en büyük ve tek tarıma dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni Kınık'ta bir buçuk milyon metrekarelik alanda kuracağız. Bu yatırım ile 3 bin vatandaşımız iş ve aş sahibi olacak" dedi.



1.5 SAATTEN 40 DAKİKAYA DÜŞECEK

Temeli 5 Nisan 2017'de atılan otoyol projesinin tamamlanması ile bölgenin en önemli deniz ticareti, sanayi ve turizm merkezlerine ulaşım mesafesi önemli ölçüde azalacak. Otoyol ile İzmir'den Çandarlı'ya ulaşım 1,5 saatten 40 dakikaya düşecek. Kuzey Ege Otoyolu, 56 kilometre otoyol ve 40 kilometre bağlantı yolları olmak üzere toplam 96 kilometre uzunluğunda. 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşan yol, akıllı ulaşım sistemleri teknoloji ile donatıldı. Kuzey Ege Otoyolu'nda 7 istasyon ile 32 çıkış ve 24 giriş tesisi ile 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verilecek. Kalyon Holding ve IC Holding'in yatırımları ile hayat bulan Kuzey Ege Otoyolu'nda 14 köprülü kavşak, 5 hemzemin kavşak, 38 köprü ve 8 viyadük, 3 otoyol hizmet alanı bulunuyor.



MÜJDE YAĞMURU

Halkapınar-Otogar metro hattının etüdü tamamlandı. Yakında ihaleye çıkılıyor.

2 bin 60 yataklı Bayraklı Şehir Hastanesi'yle birlikte 5 hastanenin yapımı sürüyor.

İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Treni'nin yapımı devam ediyor.

2020'de İzmir ve ilçelerinde 46 tarım kredi kooperatifi marketi hizmete açılacak.

İçinde otoyol ve raylı sistemlerin olduğu İzmir Körfez Geçişi projesinin etüdü tamamlandı.

Selçuk-Ortaklar arasında yeni bir demiryolu hattı ve ikinci hat yapımı projesi tamamlandı.

Kemalpaşa Nazarköy'de 20 km yürüyüş parkuru ve 3 bin yıllık Hitit Anıtı'nı öne çıkaran ekoturizm alanı açılacak.

Bu sene 70 bin 500 dekar alanda 26 milyon fidanı toprakla buluşacak. 4 milyon fidan üretilecek.

Dikili'de Organize Sera Bölgesi ile toplamda 1 milyar lira yatırım yapılacak.

İzmir'e 2 millet bahçesi kazandırılacak.

1 şehir ormanı, 8 mesire yeri ve 3 bal ormanı tesis edilecek.

14 baraj daha inşa ediliyor.

4 bin 500 kişi kapasiteli 8 yüksek öğrenim yurdu açılacak.

Alsancak Stadyumu'nun inşaatında sona yaklaşılıyor.

Karşıyaka'yı da stadına kavuşturmak için gayret gösteriyoruz.



YOLLAR VE SU MEDENİYETTİR

TBBM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Bu otoyol Bakırçay Havzası'nda İzmir'in kuzeyini Çanakkale'ye bağlayan çok büyük trafik rahatlığı sağlayacak. Bu bölge İzmir sanayisinin kalbinin attığı yer. Biz geldiğimizde burada bölünmüş yol bile yoktu. Yapılan yatırımları İzmirliler biliyor. 'Yol, su medeniyettir.' Medeniyet yolculuğunda da 15 yıldır emin adımlarla ilerliyor, Türkiye'yi başta başa yol ağları ile donatıyoruz" diye konuştu.



İSTANBUL'UN KAPI KOMŞUSU OLDU

Açılışta yaptığı konuşmada İstanbul İzmir Otoyolu'nun hizmete alınmasıyla İzmir'in İstanbul'un kapı komşusu olduğunu söyleyen Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Cahit Turhan, "İzmir havayolu, karayolu ve deniz yolu ulaşım imkanları ile ülkemizin dış ticaretinde önemli bir konumda. Bugüne kadar İzmir için 26 milyar dolar harcama yaptık. Bu otoyol ile kentin ulaşımını büyük ölçüde rahatlatmış oluyoruz. Projemiz 56 kilometre otoyol, 40 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 96 kilometredir. Toplam yatırım bedeli 455 milyon avrodur" dedi.



SURİYE VE LİBYA POLİTİKALARI KEYFE KEDER DEĞİL

Türkiye'nin Suriye ve Libya politikalarının bir macera ya da keyfe keder olmadığına vurgu yapan Erdoğan, "Ülke ve millet olarak yeni bir İstiklal mücadelesi veriyoruz. Ülkemizin çıkarlarıyla diğerlerinin çıkarları çatışıyor. Hamdolsun Türkiye'nin gücü ve kapasitesi bağımsız siyaset izlemeye yeterli. Gerektiğinde askeri gücü en üst düzeyde kullanıyoruz. Masada ve sahada olayların gidişatını değiştirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz" dedi.



500 YIL ÖNCE VARDIK BUGÜN DE VARIZ

CHP liderinin Doğu Akdeniz'le ilgili açıklamalarına tepki gösteren Erdoğan, "Bay Kemal, 'Doğu Akdeniz'de ABD, İngiltere Fransa var sadece Türkiye yok' dedi. O bunları söylediği zaman bizim orada sondaj ve sismik araştırma gemilerimiz vardı. Biz 500 yıl önce oradaydık bugün de oradayız. Libya'nın meşru yönetimiyle imzaları attık. Deniz hukukundan anlamayan, akıl hocası karga olanın akıbeti ne olur? Bunların durumu bu. Gayrimeşru Hafter'e karşı biz orada yönetici, kahraman askerlerimiz, Suriye milli ordusundan ekiplerimizle oradayız. Sırf ülkemizi müşkül duruma düşmesi için hukukun çiğnendiği bir dönemden geçiyoruz. Dün Putin'le görüştük, Macron ve Merkel'le görüştük ve yol haritamızı belirledik. Masada olduğumuzu her tarafa duyuracağız" ifadelerini kullandı.



SAVUNMA SANAYİİNDE DEVRİM YAPTIK

Başkan Erdoğan, Bergama Belediyesi'ni ziyaretinin ardından vatandaşlara hitap etti. 'Savunma sanayinde yerlilik oranının yüzde 20'den yüzde 70'in üzerine çıktığını hatırlatan Erdoğan, "İnsansız hava aracı için ABD'ye 'bize İHA verin' dediğimiz zaman, bize: 'kongreden geçiremedik' diyorlardı. Şimdi insansız hava aracımızı kendimiz yapıyoruz. Bu alanda devrim yaptık" dedi. Erdoğan, Bergama'nın ardından da Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde Akgün Şirketler Grubu'nun İzmir Seramik Fabrikası'nın açılışına katıldı.



İDLİB ZİRVESİ 5 MART'TA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki açıklamalarında İdlib konusunda diplomatik çabaları sürdüreceklerini ifade etti. Bu konuda önceki gün Rus lider Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi yaptığını dile getiren Erdoğan, görüşmede İdlib için 5 Mart tarihinde bir zirve yapılacağını duyurdu.

METİN BURMALI/ERCAN AKGÜN/BELMA ŞAHANER