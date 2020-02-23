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Aliyev'den Başkan Erdoğan'a dolayısıyla taziye mesajı

Aliyev'den Başkan Erdoğan'a deprem dolayısıyla taziye mesajı

23.02.2020, 20:32

, İran'da meydana gelen, ve çevre illerde de hissedilen nedeniyle Başkan 'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'da meydana gelen, Van ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Van'da can kayıpları ve yaralıların olduğunu öğrenmekten büyük üzüntü duyduğunu belirten Aliyev, kendisi ve Azerbaycan halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına başsağlığı temennisinde bulundu, yaralılara şifa diledi.

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