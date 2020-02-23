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'da 5,7 büyüklüğünde yeni

İran'da 5,7 büyüklüğünde yeni deprem

23.02.2020, 19:17 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020,19:37

'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) ilçesinde 5,7 büyüklüğünde meydana geldi. Merkez üssü sınırına yakın olan deprem 'dan da hissedildi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hoy ilçesinin Zerabad bölgesi olan 5,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 19.30'da kaydedildi. Depremin 28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Sabah 09.22'de de Hoy ilçesinde aynı büyüklükte bir deprem meydana gelmişti.

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