  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > İran'da korkutan deprem! Türkiye'yi de etkiledi

'da korkutan ! 'yi de etkiledi

İran'da korkutan deprem! Türkiye'yi de etkiledi

23.02.2020, 10:03 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020,10:10

, 'da 5,9 büyüklüğünde bir meydana geldiğini duyurdu. Depremin - İran sınırına yakın bir bölgede meydana geldiği aktarılırken, Doğu illerimizden de hissedildiği öğrenildi.

İran'ın Türkiye'ye sınır Hoy kentinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssüne 4.75 kilometre uzaklıkta olan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde deprem, yoğun olarak hissedildi. Deprem ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasara yol açmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 08.53'te merkez üssü İran'ın Hoy şehri olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.22 kilometre derinliğinde olan deprem, merkez üssüne 4,75 kilometre mesafedeki, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de yoğun şekilde hissedildi. Deprem, Hakkari'nin yanı sıra sınır iller Iğdır, Kars ve Ağrı ile Van'da da hissedildi. Yüksekova'da paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

İran'ın Hoy kentinde 16 Şubat'ta meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin hissedildiği, Van'ın Başkale ilçesinde hasar tespit çalışması yapıldı.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Başkale Belediyesi ekipleri, sarsıntının hissedildiği Kaşkol Mahallesi'ne gitti.

İran sınırındaki mahallede evleri kontrol eden ekipler, ağır hasarlı ya da yıkılan bir yapıya rastlamadı.

Köyde genellikle kerpiçten yapılan yaklaşık 60 evin duvarlarında çatlaklar tespit eden ekipler, ön incelemenin ardından köyden ayrıldı.

Evlerle ilgili detaylı teknik incelemenin daha sonra yapılacağını belirten görevliler, duvarlardaki çatlakların eksik malzeme kullanımından kaynaklandığını söyledi.

Evinde çatlaklar oluşan mahalle sakinlerinden Dündar Sarıtaş, deprem sırasında büyük panik yaşadıklarını dile getirdi.

Sarsıntının durmasıyla dışarı çıktıklarını anlatan Altınöz, "Akşam saat 21.00'de deprem oldu. Sarsıntı çok şiddetliydi. Şükür can ve mal kaybımız yok. Ancak evimizde çatlaklar oluştu." dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İran'da korkutan deprem! Türkiye'yi de etkiledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN