Koronavirüs bulaşan kişi sayısı 77 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 360 kişi yaşamını yitirdi. Salgında Çin ana karasında 2 bin 345, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 77 bini geçti.

İTALYA'DA İLK KAYIP

Çin ana karasında 76 bin 288, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 69 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 26 kişide Kovid-19 tespit edildi. Kovid-19 sıçradığı diğer ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 5, Japonya'da 3, Güney Kore'de 2, Tayvan, Filipinler, Fransa ve İtalya'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

ÜLKELER VE VAKALAR

Yeni tip korona virüsünün görüldüğü bildirilen ülkelerin sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor: Japonya 739, Güney Kore 346, Singapur 86, Tayland 35, Malezya 22, Avustralya 23, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 35, Fransa 12, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 9, Kanada 9, İran 18, İtalya 19, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, İsrail 1.



DSÖ'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 675 MİLYON DOLAR YARDIM ÇAĞRISI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid- 19 salgınına karşı daha etkin mücadele için uluslararası topluma 675 milyon dolar yardım çağrısında bulundu. DSÖ'nün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Ghebreyesus, virüsün yayıldığı özellikle "sağlık sistemi en zayıf olan ülkelerde" kullanılmak üzere diğer ülkelere 675 milyon dolar yardım çağrısı yaptı. Afrika'da 13 öncelikli ülke belirlediklerini aktaran Ghebreyesus, İran'da hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e çıkmasına da değinerek, "İran İslam Cumhuriyeti'nde vaka artışından özellikle endişe duyuyoruz" yorumunu yaptı.



İRAN'DA PANİK BÜYÜYOR



COVİD-19'UN (korona virüs) hızla yayıldığı İran'da, 10 kişinin daha virüse yakalandığı öğrenilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkede korona virüs teşhisi konulan kişi sayısının 28'e yükseldiğini duyurdu. Hastalığı kapanların çoğunun ya Kum kenti yerlisi olduğu ya da son zamanlarda bu şehre uğradıkları kaydedildi. İran'da halkın panik içinde olduğu, başkent Tahran'da da insanların maskelerle dolaştığı görüldü. Tahran'da 13. bölge belediye başkanı Murtaza Rahmanzade'nin da korona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve test sonuçlarının pozitif çıktığı İran devlet televizyonundan duyuruldu.



VUHAN'DA İNSANLARIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Çin'in Vuhan kentinde karantinaya alınan bina ve evlerde sürekli ölüm korkusu yaşayan Çinlilerin psikolojilerinin de ağır şekilde etkilendiğini belirtiliyor. Yaşlı bir adamın geçirdiği bunalım ve 7'nci kattan kendini boşluğa bıraktığı anlar; bir markette maske ve temas yüzünden bir kadını yumruklayan bir adamın görüntüleri sosyal medyada çokça paylaşılıyor. Görüntüyü paylaşanlar, her iki olayın da virüs salgını nedeniyle insanların yaşadığı bunalımdan kaynaklandığını belirtiyor.



KARANTİNA GEMİSİNDEN BİNE YAKIN TAHLİYE

Korona virüsü karantinasının çarşamba günü itibariyle sona erdiği Japonya'daki Diamond Princess adlı gemiden şimdiye dek 970 kişi tahliye edildi. 300 yolcu ve bin mürettebatın ise hala gemide olduğu bildirildi. Gemide 2 yolcu hayatını kaybetmişti.