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Başkan Erdoğan ile Genel Başkanı 'la görüştü

Başkan Erdoğan ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'la görüştü

24.02.2020, 18:28

Başkan , Cumhurbaşkanlığı 'nde Genel Başkanı 'ı kabul etti. Bu görüşme Önder Aksakal’ın Başkan Erdoğan’a Beştepe’de yaptığı oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti. Bu önemli görüşme görüşme Önder Aksakal'ın Başkan Erdoğan'a Beştepe'de yaptığı ilk ziyaret oldu.

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