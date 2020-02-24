Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti. Bu görüşme Önder Aksakal’ın Başkan Erdoğan’a Beştepe’de yaptığı ilk ziyaret oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti. Bu önemli görüşme görüşme Önder Aksakal'ın Başkan Erdoğan'a Beştepe'de yaptığı ilk ziyaret oldu.
Başkan Erdoğan ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'la görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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