Başkan Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de hazır bulundu.
24.02.2020, 15:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de hazır bulundu.
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