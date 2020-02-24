Başkan Erdoğan Yeni Asır’ı inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bergama Belediyesi’ni ziyareti sırasında arkadaşımız Belma Şahaner’i kabul ederek bir süre görüştü. Şahaner’in kendisine takdim ettiği Yeni Asır Gazetesi’ni dikkatle okuyan Erdoğan, gazetemizin sayfalarını tek tek inceledi.

Başkan Erdoğan, Bergama Belediyesi'ni ziyareti sırasında arkadaşımız Belma Şahaner'i kabul ederek bir süre görüştü. Şahaner'in kendisine

takdim ettiği Yeni Asır Gazetesi'ni dikkatle okuyan Erdoğan, gazetemizin sayfalarını tek tek inceledi. Yeni Asır ile ilgili beğenisini dile getiren Başkan Erdoğan, "Güzel gazete... Sayfalarınızı beğendim" ifadelerini kullandı.

'TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYANIN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR'

Başkan Erdoğan, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki açılışını yaptığı Duratiles- Akgün İzmir Seramik Fabrikası'nda "Bu güzel ülkemizde taş üstüne taş koyanın başımız üstünde yeri var. Biz de onların önünü açmakta kararlıyız" dedi. Şirketteki 4 bin 500 çalışan sayısını yeterli bulmadığını, bu sayının artması gerektiğini de belirten Erdoğan, "İzmir'deki fabrikada 550 kişinin istihdam edileceğini öğrendi. Tabii Allah bu tür müteşebbislerimizin artmasını ülkemize nasip etsin. Çünkü kolay değil, aş, iş, ekmek buna vesile olan, buna aracı olan girişimcilerimiz bizim medarı iftiharımızdır. Bu vesileyle tekrar kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu. Akgün Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Akgün de, 18 yıllık AK Parti iktidarında 15. fabrikaya ulaştıklarını belirterek, ülkede yakalanan istikrardan dolayı Başkan Erdoğan ve kadrolarına teşekkür etti.



KURDELE KESİMİNE KADINLARI DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun açılışını yaparken kalabalık arasında bulunan kadınlardan ikisini kurdele kesimine davet etti. Bunun üzerine Kadın Kolları İl Yönetim Kurulu Üyesi Pervin Güler ve Çiğli Gençlik Kolları Başkanı Melis Yıldırım da Erdoğan ve diğer protokol üyeleriyle birlikte otoyolun kurdelesini kesti. AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, "Cumhurbaşkanımız 'Bugün kadınların performansı çok iyi o yüzden gençler kusura bakmasın' diyerek iki arkadaşımızı da kurdele kesimine davet etmesi bizi çok sevindirdi" dedi.