Başkan Erdoğan'ın açıkladığı projelerle Kuzey Ege'nin talihi değişti

Başkan Erdoğan, İzmir’de Kuzey Ege Otoyolu’nun açılışının ardından Kınık ve Bergama’da bölgenin talihini değiştirecek projelerin müjdesini verdi. Kınık’a 1.5 milyon metrekarelik alanda dünyanın en büyük tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinin kurulacağını söyleyen Erdoğan, “Batı Anadolu Ege Serbest Bölgesi ile de Bergama’da binlerce gencimize istihdam sağlayacağız” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Ege Otoyolu olarak da bilinen Menemen-AliağaÇandarlı Otoyolu'nun açılışını yaptıktan sonra İzmir'de ziyaret ettiği Bergama ve Kınık ilçelerinde bölgeye müjdeler verdi.



DEV YATIRIMLAR YOLDA

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ile Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun yanında olduğunu ifade eden Erdoğan, Kınık'a 1.5 milyon metrekarelik alanda dünyanın en büyük tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesini kuracaklarını açıkladı. Yine Kınık'ta 200 milyon liralık Kapıkaya Barajı'nı da yatırım programına aldıklarını açıklayan Erdoğan, Aliağa- Çandarlı-Bergama-Kınık İZBAN hattının ihale aşamasında olduğunu duyurdu. Bu arada Çandarlı Kuzey Ege Konteyner Limanı'nın 2. etap inşaatına başlıyoruz" diyen Erdoğan, "Batı Anadolu Ege Serbest Bölgesi, Bergama Aşağıkırıklar mahallemizde faaliyetlerine başlıyor. Bergama'da binlerce gencimiz istihdam alanlarına kavuşacak" dedi.

Kınık'a dünyanın en büyük tarım ihtisas OSB'si geliyor



İşte Başkan Erdoğan'ın Kınık ziyaretinde duyurduğu projeler:

● Dünyanın en büyük ve tek tarıma dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni Kınık ilçemizde bir buçuk milyon metrekarelik alanda kuracağız. Bu yatırım ile 3 bin vatandaşımız iş ve aş sahibi olacak.

● 200 milyon liralık Kapıkaya Barajı'nı yatırım programına aldık. Bu baraj ile 32 bin 530 dekar arazinin sulaması sağlanacak. ● AliağaÇandarlı- Bergama- KınıkİZBAN hattı ihale aşamasında.

● Kınık'ta seyir terasları, çok amaçlı salonlar, kafe ve restoranların bulunduğu Delez Yaşam Vadisi'nin yapımında sona gelindi, Haziran'da hizmete sunulacak. ● Halk Eğitim Merkezi ve Öğretmenevi projesi inşası da 6 ay sonra tamamlanacak. Proje içerisinde 75 yataklı oda, bin kişilik çok amaçlı salon, 320 kişilik toplantı salonu ve amfi salonu ile 6 derslik bulunuyor.

● İçerisinde çocuk müzesi, çocuk oyun alanı ile trafik eğitim alanları gibi sosyal tesislerin yer aldığı "Çocuk Şehrim Projesi"nin yapımı sürüyor.

● Çiftçilerimize 30 milyon liralık zirai gelir artışı sağlayacağız.

● Tarım Kredi Kooperatiflerimizin marketlerinden birini Kınık'ta bu sene faaliyete geçiyoruz. Bu marketlerde ucuzluk, kalite var ve öyle spekülasyonlara da fırsat yok.



BERGAMA'DA BİNLERCE GENCE İSTİHDAM

Erdoğan, Bergama'ya yönelik projeleri de şöyle açıkladı:

● Batı Anadolu Ege Serbest Bölgesi, Aşağıkırıklar mahallemizde faaliyete başlıyor. Bergama'da binlerce gencimiz istihdam alanlarına kavuşacak.

● Çandarlı Kuzey Ege Konteyner Limanı'nın 2. etap inşaatlarına başlıyoruz.

● TOKİ konutlarının inşaatına da başlayacağız. 293 ailemize şimdiden evleri hayırlı uğurlu olsun.. İkinci etap TOKİ konutları için de çalışmalar sürüyor.

● 2 bin yıllık tarihi tonozları, Kozak çevre yolunu süratle yaparak koruma altına alacağız.

● Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'nin ek binasının yapımı, Bergama ağız ve diş sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezinin ve toplum ruh sağlığı merkezinin projesi devam ediyor.

● Bergama Kırcalar sulamasının ikmal ihalesini bu yıl yapacağız. Bergama için proje safhasında 7 sulama tesisi daha var.

● İlçedeki 8 derenin ıslahını yaptık. Bir derenin ıslah çalışması devam ediyor. 3 derenin ıslahı için ise plan çalışmamız sürüyor.

● Bu yıl 12 kilometre daha orman yolu yapıyoruz. ● Bergama şehir merkezinde kalan stadyumu taşıyıp, yerine sosyal donatıları, yer altı otoparkı ile millet bahçesi yapıyoruz.

● Tarihi kentimizin ortasında, bakımsız durumdaki Selinos Deresi'ni ıslah edip halkın hizmetine sunacağız. Tarihi dereyi kenarında gezinti alanları ve hatta suda gondolların yüzdüğü bir alan haline getireceğiz.

● Bitkisel ürünlerin işlenip paketlenmesi ve depolanması konusunda 3 projeye 2 milyon liralık hibe desteği sağlayacağız. ● Bergama'da inşallah Tarım Kredi Kooperatif marketi açacağız. Burada gayet uygun fiyatlarla istediğinizi bulacaksınız. Türkiye genelinde bu şekilde bin 500 market açacağız.

● Bergama Çevre Yolu'nun ikinci etap ihalesi bitti. Bergama şehir merkezinde kalan Adnan Menderes Bulvarı bisiklet yolları, kaldırım ve ışıklandırması ile yeniden düzenlenecek.

● Kredi Yurtlar Kurumu'nun Bergama'ya yapacağı yüksek öğrenim öğrenci yurdunun inşaatı kısa sürede başlayacak. ● Çocuklarımızı ikili öğretimin sıkıntılarından kurtarmak için Bergama'da eksik olan derslik sayısını artıracağız.

● Aliağa-Bergama arası doğalgaz boru hattının döşemesine Eylül ayında başlıyoruz. Hava kirliliğinin yoğun olarak yaşandığı Bergama'da doğalgazı yaygınlaştıracağız.

● Sosyal Hizmet Merkezimiz ve İŞKUR hizmet ofisini Bergamamıza kazandırıyoruz.

'ÜLKEYE KAZANDIRDIĞIMIZ ESERLER ORTADA'

Bergama'da vatandaşlara hitap ederken Ziya Paşa'nın "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz / Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. Lafla peynir gemisi yürümez" dizelerini anımsatan Erdoğan, "Bizim de eserlerimiz, ülkemize kazandırdıklarımız apaçık ortada. Laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın mücadelesindeyiz. İlk günkü aşkla, yılmadan sizin için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.



METİN BURMALI/BELMA ŞAHANER/ERCAN AKGÜN