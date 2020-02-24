Bombalardan kaçıp hapishaneye sığındılar

Suriye'de rejim ve destekçilerinin sivilleri hedef alan saldırılarının ardından yerlerinden edilen binlerce sığınmacı, gerginliği azaltma bölgelerine kaçarak kurulan çadır kentlerde yaşam mücadelesi verirken, Maarat el Numan ve çevre ilçelerinden İdlib'e sığınan 75 aile, İdlib'de eski bir hapishaneye yerleşti. Aileler, hapishanenin koğuşlarına yanlarında getirebildikleri eşyaları yerleştirdi. Koğuş ve hücreler yaşam alanları haline geldi. Aileleriyle birlikte hapishanede yaşamaya başlayan yaklaşık 250 çocuk, önceleri mahkumların doldurduğu avlularda oyun oynuyor. Maarat el Numan'ın doğusundaki bir kasabadan rejimin bombardımandan ailesiyle kaçarak önce bir mağaraya, sonra da İdlib'in eski hapishanesine yerleşen Aya İbrahim (11) hapishaneden korktuğunu söyledi. İbrahim, "Evimiz bombalandı. Önce bir mağaraya gittik, orada fazla kalmadık. Mağarada korkmuyordum. Ama hapishaneden çok korkuyorum. Yaşadığımız yer bombalanınca oradan kaçtık buraya geldik. Gidecek başka bir yerimiz yoktu. Burada olmaktan mutlu değilim. Arkadaşlarımı ve okulumu çok özledim" dedi.