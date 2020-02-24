İran depremi Van’ı vurdu

İran’ın Hoy şehrinde dün 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van’da da hissedilen depremde 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. 37 yaralıdan 9’unun durumu kritik

İran'ın Hoy kentinde dün sabah saat 08.53'te 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonucu İran'da 36 kişi yaralanırken, Van'ın Başkale ilçesine bağlı sınırın sıfır noktasındaki Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallelerinde bazı kerpiç ev ve ahırlar yıkıldı. 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi anında olay yerine intikal etti. 3'ü çocuk 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, enkaz altından 37 yaralı çıkarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralılardan 9'unun durumunun kritik olduğunu açıklarken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütün ilgili kurum ve kuruluşlarla, AFAD'ın koordinasyonunda Van'da tüm çalışmaların devam ettiği açıklamasında bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan telefonla bilgi aldı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın batısında meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, depremden etkilenen bölgeler ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi almıştır" denildi.

AFAD'DAN UYARI GELDİ

'Hasarlı yapılara girmeyin'

AFAD, depreme ilişkin yaptığı açıklamada vatandaşları riskli yapılara girmemeleri konusunda uyardı. Açıklamada, "AFAD'dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale ilçe jandarma, 112 acil ve UMKE ekipleri olay bölgesine sevk edildi. Van il AFAD lojistik depodan ilk etapta 144 aile tipi çadır olay bölgesine gönderildi. Türk Kızılay ekipleri olay bölgesine sevk edildi" denildi.