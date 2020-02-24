İran’da panik büyüyor

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede yeni tip korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 8’e çıktığını açıkladı. Cihanpur, ülkede 15 kişi de daha virüs tespit edildiğini, vaka sayısının 43’e yükseldiğini ifade etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'da korona virüsü vakaları ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "İran'daki korona virüsü tablosunun giderek artış göstermesi sebebiyle komşumuz ile sınırlarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık" diye konuştu.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Sağlık Bakanı Koca ayrıca, "Tüm uluslararası uçuşlar (İran'dan gelişler) saat 20.00 itibariyla tek taraflı ve geçici olarak durduruldu" dedi.

Güney Koreli turistler Israil'e giremedi

İsrail merkezli gazete The Times of Israel'in haberine göre, Seul'den İsrail'e sefer yapan yolcu uçağıyla gelen 200 Güney Koreli turist, ülkeye alınmadı. Haberde, İsrail Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19'un ülke içerisinde yayılmasına önlem almak amacıyla, İsrail vatandaşı olmayan kişilere ülkeye giriş yasağı getirilebileceği belirtildi.

İTALYA FUTBOL LİGİNDE 4 MAÇ ERTELENDİ

İtalya Serie A'da dün oynanması gereken 4 karşılaşma korona virüsü nedeniyle ertelendi. Lombaridya ve Veneto bölgelerindeki dün yapılacak tüm spor etkinliklerinin askıya alınmasıyla bu bölgelerde oynanması planlanan Atalanta- Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Inter- Sampdoria ve Torino-Parma maçlarının başka bir tarihte yapılacağı açıklandı.



SON 24 SAATTE VAKA SAYISI BİN 105 ARTTI

Korona virüsü sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 461'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 78 bin 767'ye yükselirken 23 bin 196 kişi de tedavi edildi. Söz konusu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 101 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da bin 105 arttı.