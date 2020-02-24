Koronavirüs 3 ülkeye daha sıçradı!

Körfez ülkeleri Kuveyt ve Bahreyn’de ilk korona virüsü vakaları doğrulandı. Virüs,Kuveyt’te 3, Bahreyn’de ise 1 kişide virüs tespit edildiği açıklandı. Virüsün ayrıca Afganistan'da ortaya çıktığı belirtildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsü bu kez Kuveyt'e ve Bahreyn'e sıçradı. Kuveyt Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'dan dönen 1 Suudi vatandaşı dahil olmak üzere 3 kişinin korona virüsü taşıdığı belirtildi. Söz konusu 3 vakanın, İran'ın Meşhed kentinden tahliye edilen 700 kişi arasında olduğu ifade edildi. Suudi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, Suudi vatandaşının durumu hakkında Kuveytli yetkililerle iletişim halinde olunduğunu aktarıldı.





Bahreyn'de ise Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, İran'dan gelen bir Bahreyn vatandaşında korona virüsüne rastlandığı belirtildi. Hastanın özel bir tıbbi ekibin gözetiminde Ebrahim Khalil Kanoo Tıp Merkezine gönderildiği ifade edildi. Bakanlık ayrıca, virüs bulunan ülkelerden gelen kişilerin 14 gün boyunca izlenmesi de dahil olmak üzere daha fazla önleyici tedbir alındığını da aktardı.

İRAN'DA KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu. İran devlet televizyonunda yayınlanan habere göre, Sağlık Bakanı Said Nemeki, Kovid-19 vakalarına ilişkin Meclis'e bir rapor sundu. Nemeki'nin sunduğu raporda, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 47'ye çıktığı belirtildi.