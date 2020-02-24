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Koronavirüs 'ta da görüldü

Koronavirüs Irak'ta da görüldü

24.02.2020, 13:42 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020,14:20

Koronavirüs kabusu geçmek bilmiyor. Dünyanın dört bir yanından kötü haberler gelmeye devam ederken vaka sayısı her geçen saat artıyor. İran'ın sadece Kum şlehrinde ölü sayısının 50'ye dayandığı haberleri gündeme bomba gibi düşerken, İtalya salgından en kötü etkilenen Avrupa ülkesi oldu. Afganistan ve Bahreyn'de de yeni vakalar görüldü ve koronavirüsün görüldüğü ülke sayısı 30'a yükseldi. Türkiye'nin komşularından İran'dan sonra 'ta da ilk koronavirüs vakası belirlendi.

Çin'de başlayan corona virüsü salgını dünya genelinde 79 bin 434 kişiye bulaştı. Toplam ölü sayısı 2 bin 619 oldu.

Salgında son 24 saatte 150 kişi yaşamını yitirdi, 409 yeni vaka saptandı. Bugüne kadar taburcu olanların sayısı ise 24 bin 734 paylaşıldı.

Çin'de salgınla mücadele için 14 milyar dolarlık kaynak ayrıldı.

Salgın Afganistan, Kuveyt ve Bahreyn ve Irak'a da yayıldı. İran'ın Kum kentinde ise 50'den fazla insanın öldüğü iddia edildi. İran resmi makamları 50 kişinin öldüğü iddialarını yalanladı. Resmi makamlara göre 12 kişi yaşamını yitirdi.

KARANTİNA ALTINA ALINDI

Öte yandan Irak'ın Necef kentinde, İranlı bir öğrencide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.

Necef Sağlık Dairesi Başkanı Rıdvan Kindi, yaptığı basın açıklamasında, kentte dini bilimler alanında eğitim alan İran uyruklu bir öğrencide yapılan tetkikler neticesinde Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.

Kindi, öğrencinin hastaneye kaldırılarak, karantina altına alındığını kaydetti.

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