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Son dakika: 'dan depremi açıklaması

Son dakika: Bakan Fahrettin Koca'dan İran depremi açıklaması

24.02.2020, 20:32 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020,21:10

Fahrettin Koca, merkezli depremin 'daki bilançosu hakkında açıklamalarda bulundu. , "9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremde toplam yaralı sayısı 64. Yaralı 64 vatandaşımızdan 42 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'da meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "İran merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'da, bilindiği gibi, 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremde toplam yaralı sayısı 64. Yaralı 64 vatandaşımızdan 42 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. Sağlıklarına kavuşmuş olarak, taburcu edildiler. 22 vatandaşımızın tedavisi ise, bölgedeki 3 hastanemizde devam ediyor. 1 yaralımızın durumu ağır, gerekli tıbbi müdahaleler yapılıyor" ifadelerini kullandı

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