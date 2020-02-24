Son dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın kaptan pilotuna tutuklama talebi

Son dakika haberi...Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne neden olan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne neden olan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. NE OLMUŞTU? İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, pistten çıkmış, üç parçaya ayrılan uçakta üç kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralanmıştı. İzmir- İstanbul seferini yapan Pegasus uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak parçalanmıştı. Pistten çıkan uçak soruşturması! Kabin memurları şikayetçi olmadı 'Çığlıklar hala kulağımızda'