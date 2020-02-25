Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Rusya ile İdlib ve Libya’da yaşanan bir süreç var." dedi. Erdoğan, FOX TV'ye de tepki göstererek " Fox önce gazete olsun, Fox önce ciddi bir medya mensubu olsun. Yalan haber üretmeyi bırakın.' ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan'da baş başa görüşmelerinin ardından, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na başkanlık edecek.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"RUSYA İLE İDLİB VE LİBYA'DA YAŞANAN BİR SÜREÇ VAR"

Şa unda malum Türkiye-Rusya arasında gerek İdlib'de gerekse Libya'da yaşanan bir süreç var. İdlib'de yaşanan süreci öncelikle süratle çözmemiz gerekiyor. Sayın Putin ile görüşüyoruz. Bir de bu işin Libya ayağı var. Aynı şekilde bizim Rusya ile görüşmemiz var.

Başkan Erdoğan'dan FOX'a sert tepki: Yalan haber üretmeyi bırakın

"RUSYA İNKAR ETSE DE HAVA DESTEĞİ VERİYOR"

Rusya inkar etse de hava desteği veriyor. (Suriye ve İdlib konusu) Biz bu mücadelenin içinde olmaya mecbur değil mahkumuz. Rus heyet yarın Türkiye'ye gelecek. En üst düzeyde görüşmeler yapıyoruz.

Maalesef Rusya'nın (Libya) orada Wagner diye bir güvenlik ekibi var.

"DÖRTLÜ ZİRVE KONUSUNDA TAM İTTİFAK SÖZ KONUSU DEĞİL"

SORU: Dörtlü zirve kararı çıktı. Türkiye'nin Rusya'dan heyet gelmesi bekleniyor. Geleceği tarih belli mi?



Heyet yarın gelecek. Macron, Merkel ve Putin arasında tam bir ittifak sözkonusu değil. Putin ile burada belirlediğimiz tarih 5 Mart'ta en geç sayın Putin'le bir araya gelmemiz sözkonusu olabilir. Biz telefonun ötesine geçip yüzyüze görüşmeleri yapacağız. İstanbul olur Ankara olur farketmez.

SORU: Koronavirüs İran'da görülmeye başlandı, İran sınırını kapattık. Irak sınırının kapatılması gündemde mi?



Sağlık noktasındaki hassasiyeti bir kenara koyamayız. Şu ana kadar tedbirleri aldık. Çin'den gelenleri 14 gün karantinada tuttuk. Bundan sonra İtalya olur neresi olursa olsun onlar değişik ülkelerden gelenlere karşı değişik tedbirleri alıyorlarsa biz de almak zorundayız. Nereden bu tehdit gerçekleşirse bu adımları atarız. Tereddüt göstermeyiz.



FOX'A TEPKİ

Fox önce gazete olsun, Fox önce ciddi bir medya mensubu olsun. Yalan haber üretmeyi bırakın. Muhalefetin söylemleri de beni ilgilendirmiyor. Rakam da olur, sayısal olarak o ifadeyi de kullanırız. Beni muhalefet mi yargılayacak? Ne diyor muhalefet, gidin Esed'le görüşün diyor.

Bizim kendimize ait Libya'da iki tane şehidimiz var. Bunu açıklarız. Ne diyecek şimdi Bay Kemal?



Suriye Milli Ordusu'ndan oraya gidenlerin ortak paydaları var. O ortak paydalar çerçevesinde burada bulunuyorlar. Suriye'de bizimle beraber olan kardeşlerimiz, orada da beraber olmayı şeref kabul ediyor.

