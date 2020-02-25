Belediyelere hizmet desteği

Başkan Erdoğan, belediyelerin rahat nefes alması ve vatandaşa daha iyi hizmet verebilmesi için devreye girdi. Milletvekillerinin, İller Bankası’nın belediyelerin alacaklarına karşı borçlarından yaptığı kesintinin yüksek olduğunu belirtmesi üzerine duruma el koyan Erdoğan, kesinti oranlarının düşürülmesi için talimat verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleri ile yaptığı toplantılarda belediyelerin sorunları da gündeme getirildi. Bazı milletvekilleri belediyelerin borçlarına dikkat çekerek, İller Bankası'nın kesintilerinin sıkıntıyı daha da arttırdığı belirtildi. Milletvekilleri, İller Bankası'nın borçlarına karşı belediyelerin alacaklarını kesintisini "yüzde 60 ödeme, yüzde 40 kesinti" olarak yaptığını ancak bankanın bu oranları zaman zaman arttırdığını belirttiler.

'HİZMETLERİ ETKİLEMESİN'

Çok sayıda belediyenin oranların artması nedeniyle kendilerine verilen paranın düştüğünü, bunun da hizmetleri etkilediği yönündeki şikayetini Erdoğan'a iletti. Erdoğan da, bu konuda gereğini yapacağını söyledi. Kesinti konusu son yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında da gündeme geldi. Erdoğan, ilgili bakanlıklara bu konuda hemen bir çalışma başlatılması ve kesinti oranlarının azaltılması talimatı verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un en kısa sürede çalışmayı tamamlayıp Erdoğan'a sunacağı ve kesintiler ile ilgili belediyelerin nefes almasının sağlanacağı öğrenildi.

İKTİDAR MUHALEFET AYRIMI YOK

Önümüzdeki birkaç ay içinde belediyelerin borçlarına karşı alacaklarından yapılan kesintilerin oranlarının makul bir düzeye çekilmesi bekleniyor. Bu düzenlemeden iktidar-muhalefet ayırımı olmadan tüm belediyeler yararlanacak.

13 BİN OKUL KAMPANYASININ STARTINI VERDİ



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Okullardan Yarınlara" programına katılan Başkan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihtiyacı olan 13 bin okulun yapımı için kampanya başlattı. Çok sayıda iş insanının katıldığı programda konuşan Erdoğan, iş insanlarından özellikle deprem bölgesine okul yaptırmaları ve bu bölgelerdeki okulların depreme dayanıklı hale getirilmesine öncelik vermelerini isteyerek, "Vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum, kampanyamız sadece bu salonda bulunan arkadaşlarımızla sınırlı değil, imkanı olan her vatandaşımız sadaka-i cariye olarak dilediği yerde ister derslik, ister okul şeklinde katkı ile bu kampanyaya iştirak edebilir. Bağışlarınızla inşa edilecek okullarda eğitim-öğretim görecek öğrencilerin her biri sizin manevi evlatlarınız olacaktır" diye konuştu.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.

ZÜBEYDE YALÇIN