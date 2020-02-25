Ege’de deprem fırtınası sürecek

Geçtiğimiz günlerde Manisa'da gerçekleşen depremlerin ardından 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kentte büyük paniğe olan deprem, İzmir, Aydın, Balıkesir ve diğer çevre illerden de hissedildi. 22 Ocak'tan beri bölgede yaşanan depremlerin sayısının 4 bini geçtiğinin bilgisini veren Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu depremler üç fayın kesişme noktasında gerçekleşiyor. Bunlar sürekli birbirini tetikleyecek şekilde kırılıyor. Artık o bölgede deprem fırtınası değil deprem fırtınasının tekrarı var. Deprem serisi hafta sonuna kadar sürebilir" dedi.

LEVHA HAREKETLİLİĞİ

"Depremlerin artmasının en önemli nedenlerinden biri Türkiye'nin ana jeolojik yapısını oluşturan levhalardır" diyerek sözlerine devam eden Sözbilir, "Afrika ve Arap levhası kuzeye doğru sürekli bizi sıkıştırıyor. Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fayı kırılarak cevap veriyor. İstanbul ve Elazığ'daki depremler bunun göstergesidir" dedi.







Prof. Dr. Hasan Sözbilir

BÜYÜK DEPREMLER OLABİLİR

Büyük depremlerin olmasının olası gözle bakılması gerektiğinin altını çizen Sözbilir, "Türkiye'de özellikle Elazığ, Antakya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Bingöl, Erzurum, Muş, Kars tarafları ve Batı Anadolu'da İzmir, Balıkesir, Muğla taraflarında diri faylar var. Buradaki bazı faylar uzun süredir kırılmıyor ve 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek faylardır. Bu fayların deprem üretmesi olasıdır" dedi.

KENAN MOLLA/ MERT ALPDÜNDAR