Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret etti

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti. Binali Yıldırım, Zeybek'in, göreve başlayalı bir yıl olmamasına rağmen belediyenin mali durumunu düzeltecek çok önemli adımlar attığını vurguladı.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Değerli başkanımız 31 Mart yerel seçimlerinde Afyonkarahisar'ın 'şehr-i emini' oldu ve belediye başkanı seçildi. Önceki belediye başkanımızdan bayrağı devraldı. Burhanettin Beyin bıraktığı görevleri ve yeni projeleri hayata geçirecek. Afyonkarahisar için 5 yıl güzel hizmetler yapacak. Buna yürekten inanıyorum ve üstün başarılar diliyorum." dedi.

Binali Yıldırım, Zeybek'in, göreve başlayalı bir yıl olmamasına rağmen belediyenin mali durumunu düzeltecek çok önemli adımlar attığını vurguladı.

Belediyenin borcunun tamamen kapandığını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bundan sonra şehrin daha da güzelleşmesi ve burada yaşayan hemşehrilerimin hayatının kolaylaştırılması için hem çevreci projeler, hem de altyapı ve ulaşım projelerini seri bir şekilde yapmaya devam edecek. Allah, yar ve yardımcısı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız, Afyonkarahisar Belediye Başkanımıza gerekli desteği eskiden olduğu gibi bundan sonra da vermeye devam edecektir. Afyonkarahisar milletvekillerimiz de şehir ve insanları için hizmetlerini sürdürecektir."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek de Yıldırım'ın ziyaretinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Kendisi, İstanbul Belediyesi ve AK Parti iktidarları döneminde ülkemize yaptığı çalışmalarla tam bir hizmet adamıdır. Allah, kendisinden razı olsun. İnşallah, ülkemize daha hayırlı hizmetler yapmayı vesile etsin." ifadelerini kullandı.