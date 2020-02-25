Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs iddialarıyla ilgili olarak flaş bir açıklama yaptı. Koca, Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen İran uçağının inişinin planlı bir şekilde yapıldığını söylerken, "İran'dan ülkemize dönmek isteyen Türk vatandaşları için ise özel bir sefer düzenlenmiştir. İran'dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır." dedi.

İran'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen ilk Türk vatandaşlar tahliye edildi. Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen vatandaşlar 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak. 14 kişi için Zekai Tahir Burak Hastanesi özel olarak tahsis edildi. Daha önce de Çin'den Türk vatandaşları başarı ile Türkiye'ye ulaştırılmış. 14 günlük karantinada hiçbir belirtiye rastlanılmamıştı.

İran'daki koronavirüs salgını sonrası Türk vatandaşlar Türkiye'ye getirildi!

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tekrar hatırlatmak isterim ki, ülkemizde Yeni Koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. İlgili bakanlıklarımızın iş birliği, Bilim Kurulumuzun rehberliği ve tecrübeli sağlık çalışanlarımızla, ülkemizi bu hastalıktan korumak için azami çaba sarf etmekteyiz." dedi.



BAKAN FAHRETTİN KOCA'NIN BASIN AÇIKLAMASI ŞÖYLE;

"Bilindiği üzere, 23 Şubattan itibaren, komşumuz İran'la kara, demir ve havayolu geçişleri durdurulmuştur. Kara sınırlarımız karşılıklı olarak kapalıdır ancak havayoluyla ülkemizden İran'a dönmek isteyen İran vatandaşları için dönüşler devam etmektedir.





İran'dan ülkemize dönmek isteyen Türk vatandaşları için ise özel bir sefer düzenlenmiştir. İran'dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır.





Bu çerçevede THY'ye ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağının Ankara'ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir.



Yolcuların detaylı sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra numuneleri alınarak Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda tahlilleri tamamlanacaktır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."