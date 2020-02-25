Almanya'nın Kassel kentinde düzenlenen karnavalda bir aracın karnaval konvoyuna dalması sonucu 30 kişi yaralandı. Olayın ardından Hessen eyaletindeki diğer karnavalların iptal edildiği duyuruldu.
Almanya'nın Kassel kentinde düzenlenen karnavalda bir aracın karnaval konvoyuna dalması sonucu 30 kişi yaralandı. Olayın ardından Hessen eyaletindeki diğer karnavalların iptal edildiği duyuruldu.
Karnavala aracıyla daldı: 30 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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