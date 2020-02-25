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Karnavala aracıyla daldı: 30 yaralı

Karnavala aracıyla daldı: 30 yaralı
Giriş Tarihi: 25.2.2020

Almanya'nın Kassel kentinde düzenlenen karnavalda bir aracın karnaval konvoyuna dalması sonucu 30 kişi yaralandı. Olayın ardından Hessen eyaletindeki diğer karnavalların iptal edildiği duyuruldu.

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