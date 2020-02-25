Korona dört bir yanımızda

Çin’de ortaya çıkan korona virüsü tüm dünyaya hızla yayılıyor. Virüs İran’dan sonra Irak’a da sıçradı. Irakta ikinci vaka şüphesi sürerken Mardin’de gözlem altına alınan Türk şoför panik yarattı.

Yeni tip korona virüsü salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 592, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 Güney Kore'de 8, Japonya'da 4, İtalya'da 5, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

DÜNYADA 2626 ÖLÜ

İran'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 64 oldu. Dünyada virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2626 olarak açıklandı. Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı ve 800 vatandaşını İran'dan tahliye etti. Türkiye, Pakistan ve Ermenistan İran'la sınır kapılarını kapatırken, Afganistan ise bu ülkeye seyahat uyarısında bulundu. Ürdün hükümeti, dün Kovid-19 salgınına yönelik önlemler kapsamında, İran ve Güney Kore'den gelen yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişine izin verilmemesi kararı aldı. Kuzey Kore de 380 yabancıyı karantina altına aldı. İsrail, salgın endişesiyle Japonya ve Güney Kore'den gelen yabancıların ülkeye girişine yasak getirdi. İsrail ordusunun, yeni tip korona virüsü taşıyabilecekleri endişesiyle 200 Güney Koreliyi bir askeri üste karantina almaya hazırlandığı bildirildi.

İRAN'A UÇUŞ İPTALİ

Türk Hava Yolları (THY) İran'a yaptığı İsvahan, Meşet, Şiraz seferlerini iptal etti. THY, Tahran uçuşlarını da günde 2'ye indirdi.



IRAK'TA 2. VAKA ŞÜPHESİ

Irak'ın Necef kentinde bugün ilk korona virüsü vakasına rastlanmasının ardından ülkenin güneyindeki Zikar kentinde de virüs taşıdığı şüphesiyle bir Hindistan vatandaşı karantinaya alındı. Korona virüsü taşıdığı sanılan kişi, kent merkezindeki el- Hüseyin Hastanesi'nde karantinaya alındı.



ÜLKELERE GÖRE VAKA SAYILARI

"ÇİN'DE 77 bin 150, Hong Kong'da 74, Makao'da 10, Tayvan 28, Japonya 838, Güney Kore 833, İtalya 152, Singapur 89, İran 64, ABD 35, Tayland 35, Avustralya 23, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Fransa, Kanada 10, Hindistan 3, Filipinler 3, Kuveyt 2, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, İsrail 2. Afganistan 1, Bahreyn 1, Irak 2"



MARDİN PANİKTE

İran'dan gelen Türk şoför, korona virüsü şüphesiyle Mardin'de gözlem altına alındı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, İran'dan gelen ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran Türk şoför, korona virüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Tetkikleri yapılan şoför için 14 günlük gözlem süresi başladı. Şoförden alınan numuneler ise incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.



KUM'DA 2 HAFTADA 50 KİŞİ ÖLDÜ İDDİASI

İran Meclisi'ndeki Kum Milletvekili Ahmed Emirabadi, kentte son 2 hafta içinde yeni tip korona virüsü nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Kum'da Kovid-19 ile mücadelede yetersiz kalındığını söyleyen Emirabadi, şunları kaydetti: "Kum'da durum iyi değil. Hastalarla ilgilenen hemşirelerde hastalıktan korunacak özel giysi bulunmuyor."